Coronavirus, Galli e Crisanti sull'ipotesi di mascherine anche all'aperto: "Obbligo incomprensibile se intorno non c'è nessuno" (Di lunedì 5 ottobre 2020) mascherine sì, ma senza imporre regole che "la gente percepisce come ridicole". L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli commenta così l'ipotesi, attualmente al vaglio del governo, di introdurre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale anche all'aperto in tutta Italia. È necessario farlo "quando ci sono varie altre persone in vicinanza", spiega ad Agorà su Rai3. Mentre "che uno debba metterla mentre passeggia da solo", o "sale in montagna in cordata singola", allora "questa è abbastanza un'assurdità" che "la gente percepisce come ridicola" e quindi "rifiuta". Di sicuro l'andamento dei contagi nel nostro Paese impone ...

