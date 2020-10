Coronavirus, ecco la stretta di De Luca: in Campania bar e ristoranti chiudono alle 23 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania nel tentativo di contenere il contagio da Covid-19. Una nuova ordinanza introduce l’obbligo per ristoranti e pizzerie di «prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana». Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Non solo. Scatta anche il ‘coprifuoco’ per la movida, secondo quanto previsto dall’ordinanza pubblicata sul Bollettino ufficiale. Per i bar, ma anche per gelaterie e affini, entra in vigore l’obbligo di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni da ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)del governatore Vincenzo Deinnel tentativo di contenere il contagio da Covid-19. Una nuova ordinanza introduce l’obbligo pere pizzerie di «prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asportoore 23 per l’intera settimana». Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Non solo. Scatta anche il ‘coprifuoco’ per la movida, secondo quanto previsto dall’ordinanza pubblicata sul Bollettino ufficiale. Per i bar, ma anche per gelaterie e affini, entra in vigore l’obbligo di chiusura dell’attività dore 23ore 6 del giorno successivo nei giorni da ...

Coronavirus Campania: coprifuoco per la movida

Questa mattina il presidente della regione Campania ha firmato l’ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19. Ecco la parte ordinativa del ...

