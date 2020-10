Coronavirus | dopo mesi convocato di nuovo il comitato operativo della Protezione Civile

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, l’esecutivo non ha intenzione di prevedere chiusure anticipate di bar, ristoranti e locali, introducendo di fatto un coprifuoco. Il Dpcm a cui lavora il premier Giuseppe Conte non dovrebbe dunque introdurre orari ridotti. Ieri serapossibilità di anticipare le chiusure di bar e ristoranti si era ragionato nel corsoriunione a Palazzo Chigi tra Conte e i capidelegazione di maggioranza, ma nessuna decisione definitiva era stata presa. Nessuna novità sugli orari, viene ora assicurato, dovrebbe essere introdotto nelDpcm, lasciando a locali, bar e ristoranti la possibilità di chiudere in base alle singole esigenze. Intanto oggi sono stati 2257 i nuovi casi diin Italia. Lo rende noto il ministero ...