Coronavirus, "coprifuoco" in Campania: locali chiusi alle 23 dalla domenica al giovedì

Scatta il 'coprifuoco' per la movida in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato un'ordinanza che, oltre a prevedere la proroga dell'uso della mascherina all'aperto, ha introdotto l'obbligo per bar, gelaterie e pasticcerie di abbassare le saracinesche dalle 23 alle 6 del giorno successivo dalla domenica al giovedì. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari) "è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l'intera settimana". Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

