Coronavirus, Conte verso la nuova stretta: “Meno libertà per proteggere la salute” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, Conte verso una nuova stretta delle misure “Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici”: sono le parole con cui il premier Giuseppe Conte si è rivolto ai cittadini nel discorso alla nazione pronunciato dalla Loggia del Sacro Convento di Assisi in vista di una nuova stretta delle misure per Contenere il Coronavirus. Il primo ministro non nasconde la preoccupazione per l’aumento dei contagi, che ha reso necessario ridiscutere le regole di Contenimento. L’obbligo d’indossare la mascherina anche all’aperto in tutta ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)unadelle misure “Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici”: sono le parole con cui il premier Giuseppesi è rivolto ai cittadini nel discorso alla nazione pronunciato dalla Loggia del Sacro Convento di Assisi in vista di unadelle misure pernere il. Il primo ministro non nasconde la preoccupazione per l’aumento dei contagi, che ha reso necessario ridiscutere le regole dinimento. L’obbligo d’indossare la mascherina anche all’aperto in tutta ...

