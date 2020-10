Coronavirus, Conte: “Dobbiamo rinunciare ad alcune libertà per tutelare la nostra salute” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici“: lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, chiedendo agli italiani di non abbassare la guardia. “Sin dall’inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione ricorda il presidente del Consiglio siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur ancora sotto controllo, ci impone di tenere l’attenzione altissima e di continuare a essere molto prudenti” anche “rinunciando ad alcune libertà. Come abbiamo sempre fatto, qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza e all’insegna dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici“: lo ha affermato il premier Giuseppe, in un’intervista al Corriere della Sera, chiedendo agli italiani di non abbassare la guardia. “Sin dall’inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione ricorda il presidente del Consiglio siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur ancora sotto controllo, ci impone di tenere l’attenzione altissima e di continuare a essere molto prudenti” anche “rinunciando adlibertà. Come abbiamo sempre fatto, qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza e all’insegna dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte CORONAVIRUS: Conte pronto a VARARE nuovo DECRETO. Sarà un MINI-LOCKDOWN, Esercito e COPRIFUOCO dalle 23. Ecco da QUANDO iLMeteo.it Coronavirus, Villafrati è “zona rossa”

Villafrati – che era già stato “zona rossa” per oltre un mese durante l’ondata di Covid-19 nella scorsa primavera – si aggiunge alle altre quattro aree attualmente off limits, tutte sedi della ...

Coronavirus: nessuna regione a zero contagi, in arrivo dpcm con nuove restrizioni, ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 5 ottobre. In leggero calo il numero di contagi giornalieri in Italia dove secondo l’ultimo bollettino sono stati 2.578 ...

