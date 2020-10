Coronavirus, blitz di Trump che lascia l’ospedale per salutare i suoi sostenitori: “Una lezione di vita” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia l’ospedale per un “mini-blitz elettorale”. Dopo la sorpresa ai suoi sostenitori il Presidente torna in reparto in attesa delle dimissioni. Donald Trump lascia a sorpresa l’ospedale dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il Presidente ha lasciato l’istituto per andare a salutare i suoi sostenitori ed evidentemente per dare un segnale a Biden, rivale in corsa per la Casa Bianca. Il giro di Trump è durato una ventina di minuti circa, poi ha fatto ritorno in reparto in attesa del via libera dei medici per quanto riguarda le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020), il Presidente degli Stati Uniti Donaldl’ospedale per un “mini-elettorale”. Dopo la sorpresa aiil Presidente torna in reparto in attesa delle dimissioni. Donalda sorpresa l’ospedale dove era ricoverato dopo essere risultato positivo al. Il Presidente hato l’istituto per andare aed evidentemente per dare un segnale a Biden, rivale in corsa per la Casa Bianca. Il giro diè durato una ventina di minuti circa, poi ha fatto ritorno in reparto in attesa del via libera dei medici per quanto riguarda le ...

NewsMondo1 : Coronavirus, blitz di Trump che lascia l’ospedale per salutare i suoi sostenitori: “Una lezione di vita”… - AdrianaSpappa : RT @SiamolaGente: 20 auto dei Carabinieri per retata anticovid in centro paesello. 20 auto. Coronavirus e movida senza regole: blitz a Mo… - ABosurgi : RT @mattinodipadova: Venti auto dei carabinieri - sì, avete letto bene - per un maxi controllo nella tarda serata di sabato 3 ottobre: ecco… - SiamolaGente : 20 auto dei Carabinieri per retata anticovid in centro paesello. 20 auto. Coronavirus e movida senza regole: blit… - stilgar_it : RT @mattinodipadova: Venti auto dei carabinieri - sì, avete letto bene - per un maxi controllo nella tarda serata di sabato 3 ottobre: ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus blitz Coronavirus e movida senza regole: blitz a Monselice, tre locali chiusi e multati Il Mattino di Padova Navigli, blitz anti-movida in metrò

È la fotografia che emerge dall’ultimo blitz della polizia sulla linea verde della metropolitana ... Passiamo ai dispositivi di protezione individuale contro il Covid-19: in 12 sono stati “pizzicati“ ...

Coronavirus, blitz di Trump che lascia l’ospedale per salutare i suoi sostenitori: “Una lezione di vita”

Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia l’ospedale per un “mini-blitz elettorale”. Dopo la sorpresa ai suoi sostenitori il Presidente torna in reparto in attesa delle ...

È la fotografia che emerge dall’ultimo blitz della polizia sulla linea verde della metropolitana ... Passiamo ai dispositivi di protezione individuale contro il Covid-19: in 12 sono stati “pizzicati“ ...Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascia l’ospedale per un “mini-blitz elettorale”. Dopo la sorpresa ai suoi sostenitori il Presidente torna in reparto in attesa delle ...