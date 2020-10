Coronavirus, Beatrice Lorenzin positiva: “Comincio le cure, sono sicura che vincerò” [VIDEO] (Di lunedì 5 ottobre 2020) “sono risultata positiva al Coronavirus. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di medici e infermieri sono sicura che vincerò!“: lo ha scritto su Twitter la deputata del Pd, Beatrice Lorenzin. “Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po’ di febbre e mal di gola in questo momento, le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla“, ha spiegato nel breve VIDEO che accompagna il tweet. “Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus se sono rimasta contagiata io, che sono particolarmente attenta. Vuole dire che essere contagiati è veramente ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) “risultataal. Comincio le. Grazie all’aiuto di medici e infermieriche vincerò!“: lo ha scritto su Twitter la deputata del Pd,. “Purtropporisultataal Covid. Ho un po’ di febbre e mal di gola in questo momento, le altre funzionisotto monitoraggio e la situazione è tranquilla“, ha spiegato nel breveche accompagna il tweet. “Volevo dire che questa è proprio una bestiaccia di virus serimasta contagiata io, cheparticolarmente attenta. Vuole dire che essere contagiati è veramente ...

SaraSenzacca : RT @comitatoliberta: “Forse l’ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali… - RobertaTomei2 : RT @Libero_official: Anche l'ex ministro alla Salute, Beatrice #Lorenzin, positiva al #coronavirus: 'Sono stata sempre attenta, significa c… - MamolkcsMamol : RT @comitatoliberta: “Forse l’ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali… - ignaziore : RT @Michele_Arnese: Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute, è risultata positiva al Coronavirus - Lacartastampata : RT @SimoneAlliva: La commissione Bilancio della #Camera con all'ordine del giorno il Recovery fund è sconvocata. A rischio anche la seduta… -