Coronavirus | Azzolina | «Positivi 1 492 studenti e 349 insegnanti | basso impatto sui contagi generali» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (5 ottobre)La ministra dell’Istruzione Luciafa un bilancio dei primi giorni di riapertura delle scuole dopo il lockdown per il. Poche ore fa ha incontrato i membri dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico per fare il punto della situazione. I dati Dalle prime valutazioni fatte è emerso che, ad oggi, «la scuola non ha avutosull’aumento dei, se non in modo molto residuale», ha detto. Secondo i dati emersi dal monitoraggio condotto dal Miur con la collaborazione dei dirigenti scolastici, si scopre che, nelle prime due settimane di lezioni, quindi dal 14 al 26 settembre, il personale docente che risultaato ...