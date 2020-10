Coronavirus | Azzolina | “I dati della ripartenza della scuola sono positivi | basso impatto sui contagi”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Abbiamo finito da poco una riunione con l’Istituto Superiore di Sanità e con il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza in cui abbiamo tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole. Restiamo molto prudenti ma, al momento, ie questo ovviamente è confortante per tutti”, così il Ministro dell’Istruzione Lucia. “Dalle prime valutazioni fatte è emerso che, ad oggi, lanon ha avutosull’aumento dei contagi generali, se non in modo molto residuale”. In particolare, secondo iemersi dal monitoraggio condotto dal Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione dei dirigenti scolastici, nelle prime due settimane di lezioni, ...