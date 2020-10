Coronavirus: arriva la proroga dello Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021? (Di lunedì 5 ottobre 2020) La pubblicazione del nuovo dpcm in Gazzetta Ufficiale è prevista per mercoledì 7 e, al di là delle nuove restrizioni che dovrebbe prevedere, potrebbe contenere anche la proroga dello Stato di emergenza (in scadenza il 15 ottobre) fino al 31 gennaio 2021. Stato di emergenza fino al 31 gennaio? In discussione anche la possibilità di ridurre le autonomie regionali soprattutto dopo le riaperture estive che hanno portano, da settembre a una lenta ma inesorabile ascesa dei contagi, che stanno tornando a sfiorare i 3000 casi al giorno. La paura dei più è che il prolungamento dello Stato di emergenza possa ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 5 ottobre 2020) La pubblicazione del nuovo dpcm in Gazzetta Ufficiale è prevista per mercoledì 7 e, al di là delle nuove restrizioni che dovrebbe prevedere, potrebbe contenere anche ladi(in scadenza il 15 ottobre)al 31dial 31? In discussione anche la possibilità di ridurre le autonomie regionali soprattutto dopo le riaperture estive che hanno portano, da settembre a una lenta ma inesorabile ascesa dei contagi, che stanno tornando a sfiorare i 3000 casi al giorno. La paura dei più è che il prolungamentodipossa ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arriva Coronavirus: arriva la mascherina che "mangia" il virus - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus: boom di casi in Gb, 12.600 in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Boom di contagi da coronavirus nel Regno Unito. In 24 ore ne sono stati registrati 12.594, secondo le cifre diffuse dal governo. Le vittime sono 19, secondo quanto riporta la ...

Covid, bollettino oggi 5 ottobre: calano nuovi contagi (2.257) e morti (16), ma 32.000 tamponi in meno

Diminuisce il numero di nuovi contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi contro i 2.578 di ieri. I decessi sono 16, con il totale delle vittime da ...

