Coronavirus | aggiornamento 5 ottobre | 1 decesso e 431 nuovi casi nelle ultime 24 ore

repubblica : Coronavirus, morto lo stilista Kenzo Takada. Aveva 81 anni [aggiornamento delle 17:00] - repubblica : Coronavirus, Vargas Llosa: 'Molti governi hanno usato pandemia per limitare libertà. Inaccettabile' [aggiornamento… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 11,0% Regioni con… - rep_roma : Coronavirus Lazio, 248 casi (105 a Roma) e 5 decessi [aggiornamento delle 20:11] - speleodori : RT @RegioneER: #SanitaEr Coronavirus, l'AGGIORNAMENTO: 167 NUOVI POSITIVI, di cui 84 ASINTOMATICI. I GUARITI salgono a 26.556 (+74). Stabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Regione Emilia Romagna

Nei giorni in cui in Campania si impone un nuovo coprifuoco alla popolazione e in Francia si sperimenta la chiusura totale dei bar per 15 giorni, i casi di Coronavirus in Italia continuano a salire.Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa di aggiornamento sulla situazione del coronavirus in Liguria, in vista della video conferenza con il governo. “Su Spezia – ...