Coronavirus | aggiornamento 5 ottobre | 1 decesso e 431 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono 431 le persone risultate positive24 ore in Campania su 4.867 tamponi esaminati. E' quanto rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi sono 14.768 i positivi su un ...

Regione Emilia Romagna

Sale di altre 49 unità il numero dei soggetti risultati positivi al Covid-19 in provincia di Trento. Il dato è stato fornito questo pomeriggio in conferenza stampa dal presidente Fugatti e dall’asses ...(Teleborsa) - Il crollo del PIL causato dalla crisi pandemica viene ora pronosticato in un meno 9% sul 2020 nella bozza della nota di aggiornamento al DEF (NaDEF) che, sempre secondo le stime del Gove ...