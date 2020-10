Coronavirus, aggiornamento 4 ottobre, 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il numero dei positivi al Coronavirus aumenta ancora in Campania. nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498. Il ... Leggi su gazzettadiavellino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il numero dei positivi alaumenta ancora in Campania.24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498. Il ...

