Coronavirus a Roma: due scuole costrette a chiudere, allarme per tutti i contatti

In due scuole della Capitale casi di Coronavirus che di fatto in un modo o nell'altro impediscono il regolare svolgimento delle lezioni. Due scuole chiuse, ragazzi in quarantena, docenti che mancano. E' la triste condizione vissuta da due istituti Romani, alle prese con il Covid19 ed i suoi effetti l'una, e con la carenza di personale l'altra. A Ostia, una insegnante di sostegno del plesso Garrone, è risultata essere positiva al Coronavirus, e ricoverata in ospedale. L'insegnante aveva effettuato presso la sua scuola di appartenenza anche diverse supplenze. Con le supplenze, chiaramente è aumentato a dismisura il numero di studenti con i quali la professoressa è entrata in contatto, si stima circa 200.

ROMA - Le persone risultate positive al virus Sars-COV-2 superano ormai quota 35 milioni, mentre i morti sono più di un milione. Intanto in Francia arrivano nuove restrizioni, mentre a New York nove ...

Coronavirus: D’Amato, 30 casi positivi nella Asl Roma 2 con due deceduti

Roma, 04 ott 17:55 - (Agenzia Nova) - "Nella Asl Roma 2 sono 30 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Si registrano due decessi di un... (Com) ...

