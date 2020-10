Coronavirus, a Parigi il 75% dei cluster nelle scuole: è allerta massima (Di lunedì 5 ottobre 2020) massima allerta a Parigi, capitale della Francia, dove la curva epidemica da Coronavirus è risalita ad alti livelli. Il 75% dei cluster è nelle scuole e nelle università La situazione legata al Coronavirus in Francia, ma in particolare a Parigi, è da massima allerta. Il governo, per i prossimi 15 giorni, ha infatti deciso di … L'articolo Coronavirus, a Parigi il 75% dei cluster nelle scuole: è allerta massima proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020), capitale della Francia, dove la curva epidemica daè risalita ad alti livelli. Il 75% deiuniversità La situazione legata alin Francia, ma in particolare a, è da. Il governo, per i prossimi 15 giorni, ha infatti deciso di … L'articolo, ail 75% dei: èproviene da .

Advertising

Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - SkyTG24 : Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta - RaiNews : #Coronavirus: a #Parigi 'stretta delle misure sanitarie per 15 giorni, poi verifica'. Bar chiusi. Ristoranti aperti… - quemasnomas : RT @colvieux: Vi ricordate quando su Twitter era tutto un “ vergoniiaaa! La Frangia apre le squole e noi no!!!” ? il 40% dei focolai a #Par… - lifegate : 'La moda non è per pochi, ma per tutti'. Lo stilista #Kenzo si è spento a Parigi a 81 anni dopo aver contratto il… -