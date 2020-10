Coronavirus: a Parigi bar chiusi da domani, nuove regole per ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Parigi, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Da domani e fino al 19 ottobre incluso, a Parigii bar resteranno chiusi, mentre per i ristoranti, che potranno aprire regolarmente, sarà previsto un nuovo protocollo sanitario. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Parigi Didier Lallement. Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre mille persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di dieci persone. Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento, ha aggiunto. Le sale da ballo, i club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi. Palestre e piscine dovranno chiudere, tranne ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ott. (Adnkronos Salute) - Dae fino al 19 ottobre incluso, ai bar resteranno, mentre per i, che potranno aprire regolarmente, sarà previsto un nuovo protocollo sanitario. Ad annunciarlo è stato il prefetto diDidier Lallement. Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre mille persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di dieci persone. Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento, ha aggiunto. Le sale da ballo, i club di giochi saranno. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi. Palestre e piscine dovranno chiudere, tranne ...

