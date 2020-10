Coronavirus a Natale, Cartabellotta: «Previsioni su 12mila ospedalizzati e mille terapie intensive» (Di lunedì 5 ottobre 2020) È molto chiaro Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe che, dall’inizio della pandemia, sta eseguendo una operazione molto preziosa relativamente al monitoraggio dei contagi. Secondo il presidente, intervenuto in trasmissione a Non è l’Arena in onda domenica 4 ottobre, l’analisi dei trend attuali potrebbe portarci a una situazione del Coronavirus a Natale che si quantifica intorno ai 12mila pazienti ospedalizzati e alle mille terapie intensive. LEGGI ANCHE > Numeri Coronavirus 3 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo Coronavirus a Natale, la previsione della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) È molto chiaro Nino, il presidente della Fondazione Gimbe che, dall’inizio della pandemia, sta eseguendo una operazione molto preziosa relativamente al monitoraggio dei contagi. Secondo il presidente, intervenuto in trasmissione a Non è l’Arena in onda domenica 4 ottobre, l’analisi dei trend attuali potrebbe portarci a una situazione delche si quantifica intorno aipazientie alle. LEGGI ANCHE > Numeri3 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo, la previsione della fondazione Gimbe Ninoha ...

