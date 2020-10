Coronavirus a Napoli, tutti occupati i posti all’ospedale Cotugno (Di lunedì 5 ottobre 2020) tutti occupati i posti letto destinati ai pazienti covid positivi dell’ospedale Cotugno di Napoli. Sono tutti occupati i posti letto destinati ai pazienti covid positivi dell’ospedale Cotugno di Napoli. Entro stasera, saranno riconvertiti altri posti letto per un totale, a regime, di 144 posti letto, di cui 16 destinati alla terapia intensiva, altri 16 alla … Leggi su 2anews (Di lunedì 5 ottobre 2020)letto destinati ai pazienti covid positivi dell’ospedaledi. Sonoletto destinati ai pazienti covid positivi dell’ospedaledi. Entro stasera, saranno riconvertiti altriletto per un totale, a regime, di 144letto, di cui 16 destinati alla terapia intensiva, altri 16 alla …

annatrieste : Dopo Genoa a Napoli si potrebbe innescare un pericoloso 'effetto domino' sui contagi da #coronavirus in Serie A e l… - DiMarzio : #JuveNapoli, altro comunicato da parte della Lega Serie A - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - rep_napoli : Coronavirus, in Campania di nuovo record: 431 infetti [aggiornamento delle 17:09] - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Il governatore De Luca ha firmato una nuova ordinanza per contenere i contagi in #Campania: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus, ultime notizie. Juve-Napoli, ministro Spadafora: «Far prevalere interesse salute». Trump, bollettino medico: «Continua a migliorare, potrebbe essere dimesso lunedì». Morto lo stilista Kenzo Il Sole 24 ORE Calcio, Juventus-Napoli: aperta indagine Figc su applicazione protocolli anti #Covid

Sono state avviate, da parte della Procura della Figc, indagini in merito alla correttezza dell'attuazione delle misure approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, a seguito del contagio da Covid-19 ...

Napoli, i tifosi: match con la Juve da rinviare, prima la salute

Napoli, 5 ott. (askanews ... bloccati invece dalla Asl campana per i casi di positività al coronavirus.Si va verso il 3-0 a tavolino per la Juve, con il presidente Andrea Agnelli che sostiene ...

