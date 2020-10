Coronavirus, 2.257 nuovi contagi con 60.241 tamponi. Duecento ricoverati in più e +20 malati in terapia intensiva. Altri 16 morti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 2.257 nuovi contagi con 60.241 tamponi. Sono 200 in più rispetto a domenica le persone ricoverate in più e aumentano di 20 unità i malati che necessitano di assistenza in terapia intensiva. Altre 16 persone che hanno contratto il Coronavirus sono morte. L'articolo Coronavirus, 2.257 nuovi contagi con 60.241 tamponi. Duecento ricoverati in più e +20 malati in terapia intensiva. Altri 16 morti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 2.257con 60.241. Sono 200 in più rispetto a domenica le persone ricoverate in più e aumentano di 20 unità iche necessitano di assistenza in. Altre 16 persone che hanno contratto ilsono morte. L'articolo, 2.257con 60.241in più e +20in16proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS Altri 2.257 positivi e 16 morti. Oltre 60mila tamponi effettuati - silviaindump : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 05/10/20 • Attualmente positivi: 58.903 • Deceduti: 36.002 (+16, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 232.681 (+767,… - Open_gol : ?? Con +2.257 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 58.903. Sup… - AzoUu81druvn9Ow : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, 2.257 nuovi casi e 16 morti. In calo i tamponi - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 2.257 nuovi casi e altri 16 decessi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 257 Coronavirus, 2.257 nuovi contagi con 60.241 tamponi. Duecento ricoverati in più e +20 malati in terapia… Il Fatto Quotidiano Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 5 ottobre: 2.257 nuovi casi e 16 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 327.586 persone (+2.257 rispetto a ieri, +0,69%; ieri +2.578) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.002 sono decedute ...

Coronavirus, il bollettino di oggi, 5 ottobre: 2.257 nuovi casi e 16 morti

Come si legge nel bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità, si tratta di persone di età compresa tra i 10 e gli 87 anni che portano il totale dei casi di coronavirus sul territorio, ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 327.586 persone (+2.257 rispetto a ieri, +0,69%; ieri +2.578) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.002 sono decedute ...Come si legge nel bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Sanità, si tratta di persone di età compresa tra i 10 e gli 87 anni che portano il totale dei casi di coronavirus sul territorio, ...