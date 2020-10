Coronavirus | 159 casi tra lo staff della Commissione Ue Von der Leyen in isolamento

(Di lunedì 5 ottobre 2020) I've tested negative on Thursday & am tested again today - Ursula von der, @vonder, October 5, 2020 Il Guatemala espelle 3.400 honduregni Il Guatemala ha espulso 3.384 migranti honduregni ...

Advertising

TgLa7 : #Coronavirus:159 casi tra lo staff della Commissione Ue - Francesco_Riz : RT @TgLa7: #Coronavirus:159 casi tra lo staff della Commissione Ue - _de_Sanctis_ : RT @TgLa7: #Coronavirus:159 casi tra lo staff della Commissione Ue - Monica98441241 : RT @TgLa7: #Coronavirus:159 casi tra lo staff della Commissione Ue - SonnoRagione : RT @TgLa7: #Coronavirus:159 casi tra lo staff della Commissione Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 159

ANSA Nuova Europa

Il Covid irrompe nella Ue. «Fino a stamani sono stati 159 i casi positivi al coronavirus tra lo staff della Commissione europea. Abbiamo preso tutte le misure precauzionali per quanti sono stati in ...“Fino a stamani sono stati 159 i casi positivi al Coronavirus tra lo staff della Commissione europea. Abbiamo preso tutte le misure precauzionali per quanti sono stati in contatto con le persone colpi ...