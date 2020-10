Coprifuoco in Campania: bar e ristoranti chiusi alle 23. Ecco l’ordinanza di De Luca (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli, 5 ott – Vincenzo De Luca brucia sullo scatto il premier Giuseppe Conte e fa scattare il Coprifuoco in Campania: bar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì; concessa un’ora in più, fino a mezzanotte, il venerdì e il sabato. Lo stabilisce un’ordinanza, la numero 77, firmata oggi dal presidente della Regione Campania. Le misure saranno in vigore fino al 20 ottobre. E’ questa la stretta anti-movida del governatore “sceriffo” che molto probabilmente sarà adottata anche dal governo centrale nel nuovo Dpcm in arrivo. Ecco i nuovi orari di apertura per bar e ristoranti Nell’ordinanza si legge che “è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Napoli, 5 ott – Vincenzo Debrucia sullo scatto il premier Giuseppe Conte e fa scattare ilin: bar e23 da domenica a giovedì; concessa un’ora in più, fino a mezzanotte, il venerdì e il sabato. Lo stabilisce un’ordinanza, la numero 77, firmata oggi dal presidente della Regione. Le misure saranno in vigore fino al 20 ottobre. E’ questa la stretta anti-movida del governatore “sceriffo” che molto probabilmente sarà adottata anche dal governo centrale nel nuovo Dpcm in arrivo.i nuovi orari di apertura per bar eNell’ordinanza si legge che “è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ...

