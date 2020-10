Conte | Rinunciamo ad alcune libertà per la salute

Leggi su agi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - "Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci pero' di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici". Lo dice il premier, Giuseppe, nel corso di un colloquio con il Corriere della Sera nel quale chiede agli italiani di non abbassare la guardia. "Sin dall'inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione - ricorda il presidente del Consiglio - siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur ancora sotto controllo, ci impone di tenere l'attenzione altissima e di continuare a essere molto prudenti" anche "rinunciando adlibertà. Come abbiamo sempre fatto, qualsiasi misura sarà adottata in piena trasparenza e all'insegna dei principi di proporzionalità e adeguatezza. ...