Consigliere 5 Stelle positivo al Coronavirus | salta la seduta del Consiglio di Torino

(Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO – “La conferenza dei capigruppo ha stabilito di sconvocare la seduta consiliare odierna, in considerazione della riscontrata positivita’ al Covid-19 per un consigliere“. Con queste parole da Palazzo Civico fanno sapere che il consiglio comunale di Torino di oggi e’ rimandato a causa della positivita’ del consigliere Marco Chessa (M5S) al tampone Covid.

Il Covid arriva in Sala Rossa. Uno dei consiglieri del gruppo Cinque Stelle. Marco Chessa, e' stato contagiato dal coronavirus. La scoperta questa mattina. Per questa ragione la conferenza dei capigru ..."No ad alleanze con il Pd". Lo ribadiscono a gran voce i consiglieri comunali e municipali Cinque Stelle a Bari. "Sappiamo bene che a Roma gli accordi di ...