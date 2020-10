Consigli Fantacalcio – Ecco come dividere il budget per l’asta (Di lunedì 5 ottobre 2020) budget per l’asta del Fantacalcio – L’asta del Fantacalcio è, senza dubbio, il momento più importante per tutti i fantallenatori che si ritrovano ogni anno per dare forma alle proprie squadre. È proprio in fase d’asta che ci si gioca una grossa fetta di quello che sarà il nostro successo o insuccesso durante la stagione. Per questo è importante arrivare all’asta con le idee chiare e precise, a partire da come dividere il budget a disposizione. È giusto specificare che ogni Lega ha le proprie differenze, quindi i crediti da dedicare a un reparto piuttosto che un altro possono variare se, ad esempio, si gioca con i vari modificatori. Questi Consigli dunque daranno delle percentuali entro cui muoversi, ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)per l’asta del– L’asta delè, senza dubbio, il momento più importante per tutti i fantallenatori che si ritrovano ogni anno per dare forma alle proprie squadre. È proprio in fase d’asta che ci si gioca una grossa fetta di quello che sarà il nostro successo o insuccesso durante la stagione. Per questo è importante arrivare all’asta con le idee chiare e precise, a partire daila disposizione. È giusto specificare che ogni Lega ha le proprie differenze, quindi i crediti da dedicare a un reparto piuttosto che un altro possono variare se, ad esempio, si gioca con i vari modificatori. Questidunque daranno delle percentuali entro cui muoversi, ...

