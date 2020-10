Confesercenti Campania, Schiavo: Covid, la nuova ordinanza di De Luca è il colpo di grazia per le nostre Pmi (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “mette in ginocchio la nostra economia, è il colpo di grazia per le nostre imprese”. Lo dichiara Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania. “Ancora una volta – spiega Schiavo – ad essere penalizzato è il nostro commercio, senza che nel contempo si trovi la soluzione al vero problema, che è culturale, perché le persone si assembrano non certo a causa dei bar aperti dopo mezzanotte. Lo Stato dovrebbe scendere in campo con tutti i mezzi che ha per far rispettare le regole e comminare le giuste sanzioni a chi trasgredisce. Fin qui evidentemente non ci ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lafirmata dal presidente della RegioneVincenzo De“mette in ginocchio la nostra economia, è ildiper leimprese”. Lo dichiara Vincenzo, presidente di. “Ancora una volta – spiega– ad essere penalizzato è il nostro commercio, senza che nel contempo si trovi la soluzione al vero problema, che è culturale, perché le persone si assembrano non certo a causa dei bar aperti dopo mezzanotte. Lo Stato dovrebbe scendere in campo con tutti i mezzi che ha per far rispettare le regole e comminare le giuste sanzioni a chi trasgredisce. Fin qui evidentemente non ci ...

