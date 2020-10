Con Sinner e Trevisan il tennis italiano sogna in grande (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tennis italiano rialza la testa e vive il suo momento d’oro. Jannick Sinner e Martina Trevisan sono ai quarti di finale del Roland Garros. E’ un risultato che conferma la crescita dell’intero movimento e testimonia lo status di fuoriclasse del giovane tennista altoatesino e la maturità della 26enne tennista fiorentina. In una delle cattedrali del tennis i due italiani hanno brillato per coraggio e personalità, raggiungendo un risultato che alla vigilia del torneo sembrava impossibile. Ora è lecito sognare. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tennis italiano rialza la testa e vive il suo momento d’oro. Jannick Sinner e Martina Trevisan sono ai quarti di finale del Roland Garros. E’ un risultato che conferma la crescita dell’intero movimento e testimonia lo status di fuoriclasse del giovane tennista altoatesino e la maturità della 26enne tennista fiorentina. In una delle cattedrali del tennis i due italiani hanno brillato per coraggio e personalità, raggiungendo un risultato che alla vigilia del torneo sembrava impossibile. Ora è lecito sognare.

