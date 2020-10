Con il nuovo Dpcm meno libertà per gli italiani (in nome della salute) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, nel nuovo Dpcm meno libertà per gli italiani: il governo opta per la via della prudenza per evitare lockdown. Come confermato da il Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poche ore dalla presentazione del nuovo Dpcm in Consiglio dei Ministri, ha le idee abbastanza chiare sulla nuova emergenza coronavirus. Serve limitare qualche libertà per evitare il tracollo, che andrebbe a vanificare gli sforzi fatti in questi mesi. Coronavirus in Italia, nel nuovo Dpcm meno libertà in nome della sicurezza Il Premier conferma oggi più che mai la linea della prudenza, che dovrebbe portare il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, nellibertà per gli: il governo opta per la viaprudenza per evitare lockdown. Come confermato da il CorriereSera, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a poche ore dalla presentazione delin Consiglio dei Ministri, ha le idee abbastanza chiare sulla nuova emergenza coronavirus. Serve limitare qualche libertà per evitare il tracollo, che andrebbe a vanificare gli sforzi fatti in questi mesi. Coronavirus in Italia, nellibertà insicurezza Il Premier conferma oggi più che mai la lineaprudenza, che dovrebbe portare il ...

Pontifex_it : Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali… - acmilan : Mancano poche ore a #MilanSpezia, inganna l'attesa sfogliando il nuovo Match Program con l'intervista esclusiva a… - matteosalvinimi : Domani mattina sarò di nuovo nella splendida Genova, per il Salone nautico, fiore all’occhiello del Made in Italy… - chegiornoRadio1 : ??#Covid19: #mascherina all'aperto in #Lazio, #Campania ospedali in affanno. Verso nuovo #Dpcm 10:30 @Radio1Rai… - aangelffalls : apparte che trasformando y&b in una storia etedo rovinate un capolavoro della scrittura rendendolo un nuovo after,… -

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo Conte sul decreto: «Ora cautela. Meno libertà per preservare la salute» Corriere della Sera Guida e quella sensazione di aver voluto compensare

Tre i calci di rigore concessi, nel turno di campionato giocato in questo fine settimane (e non completato), che confermano la tendenza di questa stagione, che è quella di non punire ...

Europa in rialzo dopo miglioramento salute Trump, a Piazza Affari strappa Nexi

I listini mondiali tirano un sospiro di sollievo dopo i segnali positivi sulla salute del presidente Usa. Ma l’attenzione dei mercati resta alta sui casi Covid, con le nuove misure di lockdown che in ...

Tre i calci di rigore concessi, nel turno di campionato giocato in questo fine settimane (e non completato), che confermano la tendenza di questa stagione, che è quella di non punire ...I listini mondiali tirano un sospiro di sollievo dopo i segnali positivi sulla salute del presidente Usa. Ma l’attenzione dei mercati resta alta sui casi Covid, con le nuove misure di lockdown che in ...