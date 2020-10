Comunali Sicilia, l’affluenza alle urne si è attestata al 59,18% (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – In Sicilia l’affluenza alle urne per le amministrative si è attestata al 59,18%. Il dato emerge dal sito ufficiale della Regione Siciliana dedicato alle Comunali del 4 e 5 ottobre. Si è votato in sessanta Comuni: 15 con il sistema proporzionale, 45 con il maggioritario. Alle urne si sono recati 409.367 aventi diritto. Si è votato fino alle 14 di oggi, ora è in corso lo spoglio delle schede.A GIBELLINA RIELETTO IL CANDIDATO UNICO SUTERA Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) PALERMO – In Sicilia l’affluenza alle urne per le amministrative si è attestata al 59,18%. Il dato emerge dal sito ufficiale della Regione Siciliana dedicato alle Comunali del 4 e 5 ottobre. Si è votato in sessanta Comuni: 15 con il sistema proporzionale, 45 con il maggioritario. Alle urne si sono recati 409.367 aventi diritto. Si è votato fino alle 14 di oggi, ora è in corso lo spoglio delle schede.A GIBELLINA RIELETTO IL CANDIDATO UNICO SUTERA

