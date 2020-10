Comunali Matera | affluenza al 55 | 83% | più bassa del primo turno

villani_e : RT @bladistic: Ballottaggi comunali. Il Sud si libera di @Matteosalvinimi A Reggio Calabria e Crotone la #lega @LegaSalvini prende pure… - LaGazzettaWeb : Comunali, Andria e Corato scelgono i loro sindaci del centrosinistra: saranno Giovanna Bruno e Corrado De Beneditt… - SkyTG24 : #Ballottaggi, iniziato lo spoglio a #Matera. Bennardi (M5S) avanti su Sassone (centrodestra) - TuttoMatera : Dalla Città - Matera, comunali: a Bennardi la guida della Città. Partita risolta dopo poche sezioni - goccianelmaree : RT @bladistic: Ballottaggi comunali. Il Sud si libera di @Matteosalvinimi A Reggio Calabria e Crotone la #lega @LegaSalvini prende pure… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Matera

Matera ai Cinque Stelle e centrosinistra in ... derby del centrosinistra del 38enne Tommaso Amendolara (Pd, Italia in Comune e altre) su Anna Cutrone. Anche a Corato sembra tutto pronto per ...Si decide il nuovo sindaco in nove capoluoghi di provincia. Ad Arezzo vince il centrodestra. Centrosinistra avanti a Reggio Calabria e Andria. Testa a testa a Lecco, a Matera in largo vantaggio il can ...