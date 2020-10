Comunali Campania | affluenza sotto il 50% ai ballottaggi

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – Chiuse alle 15 le urne nei tredici Comuni della Campania chiamati ad eleggere al ballottaggio i nuovi sindaci. Il dato definitivo sull'affluenza è del 49,26% a fronte del 70,88 del primo turno delle amministrative. Si é votato ieri e oggi in nove enti della provincia di Napoli (Giugliano in Campania, Pomigliano d'Arco, Sorrento, Casavatore, Lacco Ameno, Grumo Nevano, Sant'Anastasia, Saviano e Terzigno), ad Ariano Irpino (Avellino), Marcianise (Caserta), Angri e Pagani in provincia di Salerno. Il dato più basso si registra in provincia di Napoli (46,55%). Affluenza bassa nel comune più popoloso, Giugliano in Campania, dove ha votato solo il 35,58% degli aventi diritto al voto a fronte del 64,3% del primo turno. A contendersi la fascia tricolore l'ex sindaco Antonio Poziello, candidato di Italia Viva e civiche, e Nicola Pirozzi, sostenuto da otto liste tra cui M5s e Partito democratico. Record di elettori a Lacco Ameno dove l'affluenza al ballottaggio e' del 78,93%, più del primo turno quando l'affluenza era stata del 78,5 per cento. Nel comune dell'isola d'Ischia, che conta meno di 15mila abitanti, si è tornati al voto dopo l'inatteso esito del primo turno: alle elezioni del 20 e 21 settembre i due candidati sindaco Domenico De Siano e Giacomo Pascale avevano raccolto lo stesso numero di preferenze.