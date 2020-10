Comunali Andria | affluenza al 44 | 9% per la sfida Bruno-Coratella

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) BARI – È stata del 44,91 per cento l'affluenza degli elettori al turno di ballottaggio ad Andria, città che dopo il dissesto attende di sapere il nome del sindaco. La scelta per gli elettori era tra Giovanna Bruno (centrosinistra) e Michele Coratella del M5S. Finora sono state scrutinate 34 delle 110 sezioni di voto allestite e Bruno (6167) stacca di quasi duemila voti lo sfidante pentastellato.