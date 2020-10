Comitato esecutivo BCE, ok Eurogruppo a candidato Olanda (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Eurogruppo dei Ministri delle Finanze sostiene la candidatura dell’olandese Frank Elderson al Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE). Lo ha annunciato il Presidente dell’Eurgruppo, Paschal Donohoe. Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’dei Ministri delle Finanze sostiene la candidatura dell’olandese Frank Elderson aldella Banca Centrale Europea (BCE). Lo ha annunciato il Presidente dell’Eurgruppo, Paschal Donohoe.

(Teleborsa) - L'Eurogruppo dei Ministri delle Finanze sostiene la candidatura dell'olandese Frank Elderson al Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE). Lo ha annunciato il Presidente dell ...

Nuovo Dpcm, Conte esclude chiusure anticipate e lockdown

Nuovo Dpcm, Conte esclude chiusure anticipate di bar locali e ristoranti e lockdown. Torna a riunirsi il comitato operativo della protezione civile ...

(Teleborsa) - L'Eurogruppo dei Ministri delle Finanze sostiene la candidatura dell'olandese Frank Elderson al Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE). Lo ha annunciato il Presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe.

Nuovo Dpcm, Conte esclude chiusure anticipate di bar locali e ristoranti e lockdown. Torna a riunirsi il comitato operativo della protezione civile.