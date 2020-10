Come sta Donald Trump? (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di fare quello che è stato definito un “folle” giro in auto intorno all’ospedale militare Walter Reed nel Maryland, dove è ricoverato per la comparsa dei sintomi di Covid-19. Pochi minuti a bordo di un suv blindato per salutare con la mano le decine di sostenitori che da venerdì presidiano il suo ricovero in ospedale. Trump ha annunciato il giro appena prima di compierlo, attraverso un video dalla sua suite presidenziale al Walter Reed in cui definiva la malattia del Covid-19 Come “una vera scuola di vita”. A bordo, insieme al presidente con la mascherina, sono state riprese almeno altre due persone con addosso respiratori e ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: ALEX EDELMAN/AFP via Getty Images)Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre, il presidente degli Stati Unitiha deciso di fare quello che è stato definito un “folle” giro in auto intorno all’ospedale militare Walter Reed nel Maryland, dove è ricoverato per la comparsa dei sintomi di Covid-19. Pochi minuti a bordo di un suv blindato per salutare con la mano le decine di sostenitori che da venerdì presidiano il suo ricovero in ospedale.ha annunciato il giro appena prima di compierlo, attraverso un video dalla sua suite presidenziale al Walter Reed in cui definiva la malattia del Covid-19“una vera scuola di vita”. A bordo, insieme al presidente con la mascherina, sono state riprese almeno altre due persone con addosso respiratori e ...

