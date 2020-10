Come sta andando il mercato immobiliare con il coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per ora non c'è stato il tracollo che molti temevano e i prezzi delle case sono in aumento: ma bisogna vedere Come andrà l'economia nei prossimi mesi Leggi su ilpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Per ora non c'è stato il tracollo che molti temevano e i prezzi delle case sono in aumento: ma bisogna vedereandrà l'economia nei prossimi mesi

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan sta spingendo per #Simakan in queste ultime ore di mercato, conferme dall'agente. Vediamo come andrà la trattativa @MilanNewsit - chedisagio : Se Il Napoli disobbedisce all'Asl, e va a Torino come da regolamento approvato IERI in Lega, il giorno dopo viene m… - AntoVitiello : @clalicalzi Il giocatore e il suo staff stanno spingendo con lo Strasburgo, il Milan l'offerta l'ha fatta e sta asp… - lovingianluca : RT @majewsky2000: Il Napoli sui social sta zitto. Non fa tweet provocatori,ridicoli,inutili come ha fatto la Juventus. A breve arriverà un… - dt_francesca : @EvanHandler @AzzolinaLucia È ilcomitato tecnico scientifico che ha stabilito che il metro di distanza, se gli alun… -