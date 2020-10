Chiesa Juventus, UFFICIALE: è bianconero! Ecco il comunicato della Juve (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Dopo settimane di trattativa, ci siamo! Federico Chiesa è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Che Chiesa sia diventato un calciatore bianconero lo conferma, prima ancora dei comunicati dei rispettivi club, la Lega Serie A. Che sul proprio sito internet, nella sezione che riguarda i trasferimenti in questa sessione di calciomercato, riporta proprio il trasferimento dell’attaccante viola alla Juve. Alla fine però è arrivato il comunicato dei due club. Chiesa Juventus, adesso è UFFICIALE La Fiorentina anticipa la Juventus e comunica ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Dopo settimane di trattativa, ci siamo! Federicoè ufficialmente un nuovo calciatore. Chesia diventato un calciatore bianconero lo conferma, prima ancora dei comunicati dei rispettivi club, la Lega Serie A. Che sul proprio sito internet, nella sezione che riguarda i trasferimenti in questa sessione di calciomercato, riporta proprio il trasferimento dell’attaccante viola alla. Alla fine però è arrivato ildei due club., adesso èLa Fiorentina anticipa lae comunica ...

romeoagresti : Ufficiale: Federico #Chiesa è un nuovo giocatore della #Juventus // Official: Chiesa is a new Juventus player ????? - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito il passaggio di Federico #Chiesa in bianconero // Juventus have reached an a… - acffiorentina : Chiesa ceduto alla Juventus ?? - Giusepp84623364 : Gli espertoni di calciomercato si fanno il problema dove giocherà Chiesa nella Juventus. Chissà se lo avesse preso… - MauroDelZingaro : RT @acffiorentina: Chiesa ceduto alla Juventus ?? -