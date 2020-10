Chiesa Juventus, niente J Medical: cambia il luogo delle visite mediche (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiesa Juventus – Ci siamo. Sembra ormai fatta per Federico Chiesa. Il classe 97 passa dalla Fiorentina alla Juventus per un totale di 50 milioni di euro più bonus fino a 10 (formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni). Accelerata improvvisa dei bianconeri, che cedendo Rugani, De Sciglio e Douglas Costa in meno di 24 ore, hanno potuto chiudere per il talento viola. Chiesa era atteso questa mattina a Torino per svolgere le visite mediche, ma i piani sono cambiati. Chiesa Juventus, prima il rinnovo in viola poi la firma Federico Chiesa però, prima di poter firmare con la Juventus, deve prolungare il proprio ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Ci siamo. Sembra ormai fatta per Federico. Il classe 97 passa dalla Fiorentina allaper un totale di 50 milioni di euro più bonus fino a 10 (formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni). Accelerata improvvisa dei bianconeri, che cedendo Rugani, De Sciglio e Douglas Costa in meno di 24 ore, hanno potuto chiudere per il talento viola.era atteso questa mattina a Torino per svolgere le, ma i piani sonoti., prima il rinnovo in viola poi la firma Federicoperò, prima di poter firmare con la, deve prolungare il proprio ...

