Chiesa-Juve: 10 milioni di motivi (bonus) per arrivare a 60 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federico Chiesa alla Juve per i famosi 60 milioni. Già, perché vanno considerati i bonus (in linea di massima facilmente raggiungibili) che portano alla cifra da sempre pattuita tra il club bianconero e la Fiorentina. Riepilogando: 10 milioni per il prestito (2 subito, 8 la prossima estate), 40 per il riscatto nel 2022 più 10 milioni di bonus abbastanza semplici. Il diritto in pratica è un obbligo, come sempre raccontato, perché tra le condizioni che devono verificarsi c’è anche che la Juve arrivi tra le prime quattro in Serie A (le altre sono che Chiesa giochi il 60 per cento delle gare con presenze di almeno 30 minuti e che nei due anni segni almeno 10 gol e serva 10 assist). Nel ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoallaper i famosi 60. Già, perché vanno considerati i(in linea di massima facilmente raggiungibili) che portano alla cifra da sempre pattuita tra il club bianconero e la Fiorentina. Riepilogando: 10per il prestito (2 subito, 8 la prossima estate), 40 per il riscatto nel 2022 più 10diabbastanza semplici. Il diritto in pratica è un obbligo, come sempre raccontato, perché tra le condizioni che devono verificarsi c’è anche che laarrivi tra le prime quattro in Serie A (le altre sono chegiochi il 60 per cento delle gare con presenze di almeno 30 minuti e che nei due anni segni almeno 10 gol e serva 10 assist). Nel ...

