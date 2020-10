Chiesa contestato dai tifosi viola Arrabbiati per il mercato della Fiorentina Voto | 4

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Prima contestazione per Federico, all'uscita dell'Istituto Fanfani, in piazza Indipendenza, dove ha sostenuto le visite mediche. Un gruppo dilo ha apostrofato: «Via via gobbo». Fra le ultime cessioni Ceccherini e Benassi al Verona in prestito. Così com'erano già andato in prestito Sottil al Cagliari, Ranieri alla Spal. Ceduto Dabo al Benevento per 1,2 milioni e Boateng al Monza