Chiara Giordano di nuovo innamorata | dopo Raoul Bova c’è un ballerino

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Unamore per, che ormai si è definitivamente lasciata alle spalle la fine della storia con. A sette anni di distanza dalla fine del loro matrimonio, la produttrice esce allo scoperto con il suocompagno, ilAndrea Evangelista di 15 anni più giovane di lei. Un’immagine social che è un concetrato di amore e felicità. Sono al mare, all’interno di una grotta che ladefinisce “Il nostro posto”. Lei lo bacia sulla guancia con gli occhi che lanciano lampi di gioia, lui sorride e sembra al settimo cielo. E poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: “E noi… 2!”. Andrea esi conoscono da anni e la loro ...

Un nuovo amore per Chiara Giordano, che ormai si è definitivamente lasciata alle spalle la fine della storia con Raoul Bova. A sette anni di distanza dalla fine del loro matrimonio, la produttrice esc ...