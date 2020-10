Chiara Ferragni mamma bis: la prima foto col pancione su Instagram (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel Regno Uniti avranno anche la Corona, ma noi abbiamo i Ferragnez. Dato l’annuncio social, è esplosa la gioia di milioni di fan che da sempre seguono Chiara Ferragni e il marito Fedez. Un incontro surreale, nato da una frase all’interno di una strofa, poi l’amore travolgente 2.0, il matrimonio sfarzoso e in grade stile, la nascita del piccolo Leone e ora l’arrivo di un secondo “royal baby”. Ora che la gravidanza della Ferragni è ormai certa arriva anche la prima vera foto del pancione. Chiara Ferragni mamma bis: la prima foto col pancione Chiara Ferragni, un nome, un marchio, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nel Regno Uniti avranno anche la Corona, ma noi abbiamo i Ferragnez. Dato l’annuncio social, è esplosa la gioia di milioni di fan che da sempre seguonoe il marito Fedez. Un incontro surreale, nato da una frase all’interno di una strofa, poi l’amore travolgente 2.0, il matrimonio sfarzoso e in grade stile, la nascita del piccolo Leone e ora l’arrivo di un secondo “royal baby”. Ora che la gravidanza dellaè ormai certa arriva anche laveradelbis: lacol, un nome, un marchio, ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - FinestreArte : RT @fedegiannini1: Ecco la copertina di Vogue Hong Kong con la foto di Chiara Ferragni che... impalla #Botticelli agli #Uffizi #musei #vog… - serialjp : Petizione per far vestire Chiara Ferragni così più spesso perché >>>>>>>>> ???????? -