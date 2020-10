Chiara Ferragni, look total giallo e pancione in bella vista: «Ma già si vede così tanto?» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiara Ferragni è incinta e l’annuncio ai suoi fan è stato a dir poco spettacolare. Il piccolo Leone Lucia seduto sul lettone di mamma e papà con in mano l’ecografia del suo futuro fratellino (o sorellina) ha commosso tutti quanti. La moglie del rapper Fedez ha pensato bene di mostrare ai followers anche il suo pancione e così poche ore fa ha caricato una sua foto molto romantica che non è passata minimamente inosservata. Il look scelto da Chiara mette in bella mostra le sue curve arrotondate dalla gravidanza. I fan però hanno notato anche il suo sguardo felice e pieno d’amore. Leggi anche –> Chiara Ferragni incinta, la conferma arriva dal piccolo Leo, Fedez: «Ma io non ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020)è incinta e l’annuncio ai suoi fan è stato a dir poco spettacolare. Il piccolo Leone Lucia seduto sul lettone di mamma e papà con in mano l’ecografia del suo futuro fratellino (o sorellina) ha commosso tutti quanti. La moglie del rapper Fedez ha pensato bene di mostrare ai followers anche il suoe così poche ore fa ha caricato una sua foto molto romantica che non è passata minimamente inosservata. Ilscelto damette inmostra le sue curve arrotondate dalla gravidanza. I fan però hanno notato anche il suo sguardo felice e pieno d’amore. Leggi anche –>incinta, la conferma arriva dal piccolo Leo, Fedez: «Ma io non ...

