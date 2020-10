Chiara Ferragni incinta, le prime foto con il pancione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Album di famiglia. Chiara Ferragni, dopo aver annunciato pubblicamente di aspettare il secondo figlio, ha condiviso due foto sulla sua pagina Instagram in cui mostra con orgoglio il pancino. La prima risale al mese scorso, quando in pochissimi erano a conoscenza della lieta notizia: «Una delle prime immagini del pancino», scrive la fashion blogger. «Era il 9 settembre, la mia undicesima settimana». Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Album di famiglia. Chiara Ferragni, dopo aver annunciato pubblicamente di aspettare il secondo figlio, ha condiviso due foto sulla sua pagina Instagram in cui mostra con orgoglio il pancino. La prima risale al mese scorso, quando in pochissimi erano a conoscenza della lieta notizia: «Una delle prime immagini del pancino», scrive la fashion blogger. «Era il 9 settembre, la mia undicesima settimana».

