Chiara Ferragni incinta, la prima foto del pancino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ora che ha finalmente svelato ai follower di essere incinta Chiara Ferragni sta tirando fuori dal cassetto scatti delle scorse settimane e degli scorsi mesi che erano rimasti momentaneamente segreti in attesa di dare la notizia. in riproduzione.... La prima foto del pancino Ecco quindi che l'influencer, già mamma del piccolo Leone, si mostra su Instagram in una foto del 9 settembre, all'undicesima settimana di gravidanza, con quel che si può definire un pancino più che un pancione. Nelle scorse ore invece Chiara parlando della grandezza del piccolo che porta ...

