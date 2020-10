Chiara Ferragni in versione “baby doll”, in giallo e con il pancione – FOTO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chiara Ferragni si mostra con le sue forme lievitate su Instagram in una mise elegante e bellissima. Vestito giallo e fiocco tra i capelli Attenzione tutta puntata su Chiara Ferragni… Questo articolo Chiara Ferragni in versione “baby doll”, in giallo e con il pancione – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 ottobre 2020)si mostra con le sue forme lievitate su Instagram in una mise elegante e bellissima. Vestitoe fiocco tra i capelli Attenzione tutta puntata su… Questo articoloin“baby doll”, ine con ilè stato pubblicato per la prima volta da Francesca Bloise su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - sos_loyalty : Parliamo della bellezza di Chiara Ferragni incinta. ?? Parliamo di come lei sia così avanti da non essersi fatta met… - SimonaCroisette : RT @jan_novantuno: Chiara Ferragni sulla cover di Vogue Hong Kong. Foto di Michal Pudelka. -