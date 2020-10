Chi ha vinto il Nobel per la medicina 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Nobel per la medicina 2020 è stato assegnato ad Harvey J. Alter, Charles M. Rice e Michael Houghton “per la scoperta del virus dell’epatite C”. Lo ha annunciato, come da tradizione, il Karolinska Institutet di Stoccolma, ma questa volta in diretta Internet a causa del coronavirus. “Grazie alla loro scoperta – ha spiegato una docente del Comitato – sono ora disponibili esami del sangue altamente sensibili per il virus e questi hanno eliminate l’epatite post-trasfusionale in molte parti del mondo, migliorando di gran lunga la salute globale”. “La scoperta inoltre – ha proseguito – ha anche permesso il rapido sviluppo di farmaci antivirali contro l’epatite C, che per la prima volta nella storia ora può essere curata”. Il profilo del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilper laè stato assegnato ad Harvey J. Alter, Charles M. Rice e Michael Houghton “per la scoperta del virus dell’epatite C”. Lo ha annunciato, come da tradizione, il Karolinska Institutet di Stoccolma, ma questa volta in diretta Internet a causa del coronavirus. “Grazie alla loro scoperta – ha spiegato una docente del Comitato – sono ora disponibili esami del sangue altamente sensibili per il virus e questi hanno eliminate l’epatite post-trasfusionale in molte parti del mondo, migliorando di gran lunga la salute globale”. “La scoperta inoltre – ha proseguito – ha anche permesso il rapido sviluppo di farmaci antivirali contro l’epatite C, che per la prima volta nella storia ora può essere curata”. Il profilo del ...

