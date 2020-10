Chi era Mario Biondo, la storia del ragazzo trovato morto: omicidio o suicidio? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chi era Mario Biondo, il ragazzo morto suicida di cui oggi, 5 ottobre 2020, parlano Le Iene nel loro speciale? Mario Biondo era il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. Raquel e Mario si sono conosciuti mentre lavoravano entrambi all’”Isola dei Famosi” spagnola. Lei come inviata e lui come cameraman. Dopo circa un anno di relazione, il 22 giugno 2012, la coppia si sposa. Un anno dopo, il 30 maggio 2013, però lui viene trovato morto dalla domestica: Mario si sarebbe impiccato nel salotto di casa. Sul posto arriva la polizia spagnola che archivia il caso come suicidio, ma i genitori di Mario non hanno mai ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Chi era, ilsuicida di cui oggi, 5 ottobre 2020, parlano Le Iene nel loro speciale?era il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. Raquel esi sono conosciuti mentre lavoravano entrambi all’”Isola dei Famosi” spagnola. Lei come inviata e lui come cameraman. Dopo circa un anno di relazione, il 22 giugno 2012, la coppia si sposa. Un anno dopo, il 30 maggio 2013, però lui vienedalla domestica:si sarebbe impiccato nel salotto di casa. Sul posto arriva la polizia spagnola che archivia il caso come, ma i genitori dinon hanno mai ...

lucasofri : A un certo punto, un po’ di anni fa, alcuni dissero che non se la sentivano più di andare allo stadio per l’aria ch… - Maurizio_Lupi : Il #Mose funziona alla faccia di chi diceva che era “ un’opera inutile e dannosa” !!! Quante discussioni , quante p… - marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - bladistic : #ballottaggi #Lega sconfitta quasi ovunque. #Cascina dove era stata amministrata malamente da @SusannaCeccardi p… - Mdina1967 : @BennonsAndreaw @Mov5Stelle Quindi secondo te a rovinare il M5s sono gli #AdessoDIBBA e non chi vuole le alleanze S… -