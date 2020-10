Centro migranti di via Cocchia: è negativo il tampone della bimba di 5 anni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Esito negativo per il tampone cui è stata sottoposta la bimba di 5 anni ospite della struttura di accoglienza migranti al Rione Libertà. Egualmente negativi i tamponi di verifica per tutti i 62 ospiti della struttura “I Ragazzi del sole”. La piccola, che era in isolamento insieme ai suoi genitori al 5° piano dell’edificio, dovrà essere sottoposta nei prossimi giorni ad un secondo tampone per accertare definitivamente l’assenza di contagio da covid-19. Un profondo sospiro di sollievo comunque per lo stato di fatto del Centro che si temeva potesse trasformarsi in un vero e proprio cluster di contagio. Comunque, come si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Esitoper ilcui è stata sottoposta ladi 5ospitestruttura di accoglienzaal Rione Libertà. Egualmente negativi i tamponi di verifica per tutti i 62 ospitistruttura “I Ragazzi del sole”. La piccola, che era in isolamento insieme ai suoi genitori al 5° piano dell’edificio, dovrà essere sottoposta nei prossimi giorni ad un secondoper accertare definitivamente l’assenza di contagio da covid-19. Un profondo sospiro di sollievo comunque per lo stato di fatto delche si temeva potesse trasformarsi in un vero e proprio cluster di contagio. Comunque, come si ...

Ultime Notizie dalla rete : Centro migranti Livorno, positivo nel centro migranti: 64 in quarantena. Forze dell'ordine di sorveglianza IL TELEGRAFO Livorno Messina. “Il centro polifunzionale di via Bisazza per la scuola Mazzini”

Alla scuola media Mazzini si inizia coi doppi turni. Per evitarne i disagi, il consigliere comunale Nello Pergolizzi propone l’assegnazione del centro polifunzionale di via Felice Bisazza, negli ultim ...

Sbarco al largo di Torre Pali, soccorsi 50 migranti: in manette due scafisti moldavi

L’imbarcazione recuperata al largo di Torre Pali, marina di Salve: presenti donne e nuclei familiari. Immediati i soccorsi ...

