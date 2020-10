(Di lunedì 5 ottobre 2020) di Stefano Miliani 'era combattiva e con il sorriso fino all'ultimo. Aveva una radicata passione per la politica intesa nel senso più nobile, lo spendersi per il bene comune', ha ...

Cenati: «Carla Nespolo ha fatto capire il ruolo delle donne nella Resistenza»

Arrivederci Carla, Milano ti abbraccia ... per tutte le antifasciste e gli antifascisti d'Italia". E a Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, che ricorda: "E' stata per ...Milano si stringe al cordoglio per la morte di Carla Nespolo, la presidente nazionale dell'Anpi." Arrivederci Carla, Milano ti abbraccia" ha scritto il sindaco Giuseppe Sala sui s ...