Cavani | «Il Manchester United è uno dei più grandi club del mondo | è un onore essere qui»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Edinsonha rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del: le parole dell’uruguaiano Edinsonè un nuovo giocatore del, queste le prime parole dell’uruguaiano al sito ufficiale dei Red Devils. «Ilè uno dei piùaled è un veroqui. Ho lavorato duramente in questo periodo e non vedo l’ora di competere e rappresentare questo incredibile. Ho giocato davanti ad alcuni dei tifosi più appassionati di calcio durante la mia carriera e so che sarà lo stesso a. ...